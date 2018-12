Sondaggio economisti: ecco il successore di Draghi più probabile

Il prossimo presidente della Banca Centrale Europea non sarà un tedesco, o perlomeno questo è quanto si attendono gli economisti sondati dal Financial Times. Su 24 esperti interpellati, infatti, solo in 3 scommetterebbero sul fatto che Jens Weidmann possa ricoprire l’incarico attualmente in mano a Mario Draghi. Il presidente della Bundesbank, un tempo considerato in prima fila per l’Eurotower, sarebbe troppo impopolare al di fuori dai confini nazionali, essendo note le posizioni assai inflessibili nella gestione della politica monetaria – nella direzione gradita dai Paesi del Nord.

Al contrario, il nome più probabile (con una maggioranza di 8 voti) sarebbe sempre un nome del Nord Europa: l’ex governatore della Banca centrale della Finlandia, Erkki Liikanen, predecessore di Olli Rehn.

“La mia scelta e la mia scommessa è su Erkki Liikanen”, ha dichiarato il senior fellow del think-tank Bruegel, Andre Sapir, questa figura “combina l’esperienza nella banca centrale con un’esperienza politica impressionante in patria come ministro delle Finanze e nella Commissione europea, dove ha avuto due mandati come commissario”.

Il secondo nome ritenuto più probabile per la successione di Draghi sarebbe quello dell’attuale governatore della Banca centrale francese François Villeroy de Galhau, con sei voti a favore.

L’altro quesito compreso nel sondaggio del quotidiano britannico era volto a individuare l’economista “preferibile” per ricoprire l’incarico – non necessariamente il più probabile. In questo secondo esercizio è emersa una figura già attualmente all’interno del consiglio direttivo Bce, Benoît Cœuré, percepito come l’uomo “migliore” per continuare la politica di Draghi.

A remare contro il francese sarebbero però le incertezze sul regolamento che prescrivono una presenza massima di 8 anni. Il mandato di Cœuré terminerebbe nel 2020 e non è chiaro se l’eventuale elezione alla presidenza eluderebbe o meno tale termine.