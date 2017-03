Snap, Ipo con il botto? Ma occhio ai casi Facebook e Twitter

Trepidazione per il debutto di Snap, società proprietaria del servizio di messaggistica SnapChat: il prezzo dell’Ipo è stato fissato a 17 dollari, al di sopra del range indicato tra 14 e 16 dollari. E ora Marketwatch riporta che l’azione potrebbe aprire a un valore compreso tra $23,50 e $24,50, dunque in rialzo di oltre +44%.

Un articolo pubblicato su Marketwatch invita tuttavia alla cautela ricordando altri casi di società di social network che hanno scatenato una vera e propria ondata di acquisti sui loro titoli, nel giorno e nei giorni immediatamente succesivi alle loro Ipo, e che ora riportano trend alquanto deludenti.

Un esempio è senz’altro Facebook, approdata a Wall Street nel maggio del 2012, con la seconda Ipo maggiore di sempre della storia Usa. Una vera e propria bolla, che non ha impiegato neanche tanto tempo a sgonfiarsi, dal momento che il titolo è stato scambiato a un valore più basso rispetto a quello di chiusura del suo primo giorno di contrattazioni per più di un anno, pari a $38,23 per azione. Le vendite sul titolo sono state così massicce, anche a causa di diversi errori tecnici che hanno colpito il Nasdaq da portare le quotazioni a un valore inferiore alla metà del prezzo dell’Ipo, che era stato fissato a 38 dollari.

Facebook è riuscita finalmente a recuperare terreno solo alla fine del 2013, e da allora ha più che triplicato il suo valore, diventando una delle società hi-tech di maggior valore negli Stati Uniti. Ma il percorso, per l’appunto, è stato a dir poco accidentato.

L’esordio di Twitter è stato decisamente migliore. Approdato in borsa nel novembre del 2013, il titolo ha segnato un rally +73% nel suo primo giorno di contrattazioni, mentre gli striscioni raffiguranti il suo logo drappeggiavano il Nyse. Le quotazioni hanno oscillato a un livello più alto rispetto al prezzo dell’Ipo per quasi due anni, prima di essere colpite dallo scetticismo degli investitori sui fondamentali della società. Risultato? Ora il titolo è scambiato a un valore inferiore di oltre -60% rispetto al prezzo dell’Ipo