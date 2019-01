Siria, Turchia: offensiva contro i curdi “con o senza ritiro Usa”

Nessuna retromarcia del governo curdo sulla lotta alle milizie curde, con o senza la presenza sul territorio siriano delle truppe statunitensi. Lo ha detto il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, intervistato da Ntv.

“Se il (ritiro) viene rimandato con scuse ridicole come quella che i turchi stanno massacrando i curdi, che non riflettono la realtà, attueremo questa decisione”, di compiere un’offensiva nel Nord Est della Siria, ha detto il ministro. “Siamo determinati sia sul terreno che ai tavoli negoziali”, ha aggiunto Cavusoglu, “decideremo sulle tempistiche [dell’offensiva] e non chiederemo permessi a nessuno”.