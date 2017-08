Si prospetta un caldo Agosto sui mercati finanziari.

Come anticipavo i giorni scorsi per tutto il mese di Agosto non pubblicherò più report giornalieri per due motivi principali: il più banale perché farò qualche giorno di ferie nella settimana di ferragosto, mentre il vero motivo è perché in Agosto lavoreremo intensamente per rilasciare due aggiornamenti importanti su Rating&Consulting.

Il primo aggiornamento riguarderà la sezione grafici del sito che cambierà radicalmente i grafici attuali, i nuovi grafici permetteranno di: gestire il multi asse per poter inserire più indicatori su un unico grafico, cambiare il simbolo direttamente dal grafico (non esisteranno più i grafici preimpostati, ma l’utente potrà crearseli a piacimento), avere oltre a tutti gli indicatori di Rating&Consulting anche tutti gli indicatori più conosciuti … e molto altro ancora.

Vi riporto due esempi per capire quante cose sarà possibile fare con questa nuova veste grafica all’ interno del quale utilizzare e consultare i nostri indicatori sarà: facile, immediato.

Il secondo aggiornamento riguarderà le serie dati, su alcuni simboli inizieremo ad avere dati ad un minuto, affinché tutti i nostri indicatori possano essere utilizzati con cicli più previ rispetto a quelli attuali, sarà possibile scendere dal ciclo a 16gg, più corto oggi disponibile sul sito, fino ai cicli di un ora per gli amanti dello scalping, passando dal ciclo a 8gg, 4gg, e cosi via fino giornaliero.

In aggiunta a questi due rilasci se riusciremo, diversamente si passera a Settembre, aggiorneremo anche la home page del sito rendendo più snella ed efficace la navigazione e la ricerca dei servizi offerti.

Insomma per noi sarà un’estate di lavoro duro, ma ci auguriamo che le novità possano essere apprezzate dai nostri Utenti e soprattutto possano portare loro del valore aggiunto.

Passando ai mercati Europei il mese di agosto dovrebbe essere il mese delle amare sorprese, anche per i mercati Americani, tutti dovrebbero svoltare al ribasso con un aumento importante della volatilità.

Vediamo nell’ immagine l’inversione su future Dax che dovrebbe già essere iniziata sull’ ultimo massimo, dopo un rimbalzo che dovrebbe iniziare dalle prossime sedute, la correzione proseguirà più decisa.

Dopo il Dax vediamo che anche per il future Eurostoxx lo scenario è uguale, leggero rimbalzo e poi proseguo della correzione, primo target 3.400.

Ed infine, ma non ultimo, il nostro amato future Ftsemib che dovrebbe nel breve iniziare a scendere deciso.

Essendo stato fino ad ora quello che non ha ancora perso terreno, rispetto agli altri mercati Europei dovrebbe recuperare velocemente con una discesa decisa.

Approfitta della nostra offerta promozionale all-inclusive disponibile fino alla fine dell’ anno, è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo. Essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione, per ulteriori informazioni visitate il link:

http://www.ratingconsulting.eu/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016