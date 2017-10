Sgravi assunzioni, detrazioni su bus: manovra 2018 approda in Senato

È di 120 articoli il disegno di legge di bilancio 2018 approdato in Senato per l’esame parlamentare.

La manovra – nel testo bollinato dalla Ragioneria dello Stato – sterilizza l’aumento Iva, introduce sgravi strutturali per l’assunzione dei giovani, rinnova l’ecobonus, prevede aumenti per gli statali. La sessione di bilancio inizierà domani pomeriggio con gli stralci in Aula.

Il testo definitivo della legge di bilancio approdato in Senato prevede tra le varie misure: