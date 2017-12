Sfidare la volatilità con i Certificati Credit Suisse

Al giorno d’oggi l’offerta di prodotti che un emittente propone ai propri clienti non può più prescindere dalla possibilità di utilizzare la volatilità a proprio favore in un’ottica di breve-medio termine. Per allinearsi a tale tendenza Credit Suisse ha annunciato l’emissione di una nuova serie di Certificati di tipo Investment che offrono la possibilità di ricevere premi fissi a prescindere dall’andamento dell’azione sottostante.

La nuova offerta di Credit Suisse prevede una rinnovata serie di Cash Collect su azioni italiane (Unicredit, Mediaset, FCA, Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo) con premi fissi trimestrali compresi tra l’1,3 e l’1,75 per cento.

L’emissione si caratterizza per l’erogazione di premi fissi periodici e il rimborso del prezzo di emissione al verificarsi di determinate condizioni, sia a scadenza sia durante la vita dello stesso.

Il prezzo di emissione è pari a 100 euro per Certificato ed il lotto minimo di negoziazione è rappresentato da una unità di prodotto.

Più nel dettaglio, per tutte le emissioni ogni tre mesi è previsto il pagamento di un premio anche nel caso in cui l’azione sottostante abbia perso terreno. Inoltre, l’investitore avrà l’opportunità di ricevere il valore nominale qualora il sottostante quoti a un valore superiore o pari al valore iniziale dalla fine del primo anno o successivamente ogni tre mesi.

A scadenza, se il Certificato non è scaduto anticipatamente, sono due gli scenari possibili: se il sottostante quota sopra il livello barriera (posta pari al 75% del valore iniziale del sottostante), il Certificato rimborsa il valore nominale; se il sottostante quota sotto il livello barriera, il Certificato paga un importo commisurato alla performance del sottostante. In entrambi i casi, il rimborso è maggiorato del premio fisso.

É possibile negoziare i Certificati di Credit Suisse sul segmento SeDeX MTF di Borsa Italiana attraverso la propria banca di fiducia. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito.