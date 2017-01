Borsa zavorrata dalle banche, valutario scombussolato

Dopo il passo falso in Usa al termine di una seduta volatile, con i mercati azionari che hanno invertito virando in rosso vanificando l’impresa dell’S&P 500 che aveva superato quota 2.300 punti, la Borsa in Asia non si fa intimidire e prosegue la sua marcia in rialzo. In Usa l’intensificarsi della battaglia sui dazi tra Donald Trump e Messico schiaccia il peso in ribasso. Il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer ha detto che una delle idee della sua amministrazione è imporre una tariffa ulteriore del 20% sui beni importati dal Messico. Lira turca affossata dai commenti del presidente Erdogan secondo cui alzare i tassi avrebbe un impatto negativo sull’inflazione e sulla valuta.

In Europa i cali delle banche mettono anche oggi sotto pressione i listini azionari. In Italia il focus sarà sempre sul braccio di ferro politico in vista delle possibili elezioni anticipate di giugno e sull’affare Intesa SanPaolo-Generali, con l’AD della banca Messina che ha detto che l’idea del suo gruppo è quella di difendere l’italianità. Il ritorno dell’incertezza politica rischia di compromettere la performance del listino Ftse Mib, come già avvenuto ieri. Sul fronte macro, negli Stati Uniti occhi puntati sui dati sul Pil e sugli ordinativi di beni durevoli.

