Sempre più vicini al mondo della consulenza finanziaria

Da questo numero la newsletter Consulenti & Advisory viene pubblicata dalla testata Wall Street Italia.com Una novità legata all’integrazione della nostra casa editrice con il gruppo Triboo che ci ha permesso di intessere rapporti con una testata storica presente sul web da oltre dieci anni quale wallstreetitalia.com.

Abbiamo quindi deciso di unire le forze per essere ancora più vicini a voi lettori e per farvi sapere, un pò prima degli altri, cosa succede nei mercati, nel mondo della consulenza finanziaria e del private banking, anticiparvi tendenze e ragionare insieme.

Come già avvenuto per il magazine Wall Street Italia, che potete trovare in edicola, agli articoli a cui siete abituati affiancheremo inchieste sul campo e nuove rubriche che potranno fornirvi utili indicazioni per la gestione degli investimenti e della vostra attività professionale. Cercheremo di incontrare i vostri gusti, rispondere ai vostri quesiti e raccontare la verità.

Il rapporto tra consulenti e propri clienti, il futuro delle polizze vita nel segmento private sono solo alcuni dei temi del numero che porta una nuova denominazione. Speriamo lo possiate apprezzare.

Noi faremo il possibile per stimolare il vostro interesse e garantirvi un’informazione imparziale e, perché no, attraente. Ci piacerebbe anche instaurare con voi lettori un maggior dialogo e per questo vi invito a scriverci le vostre opinioni o i vostri suggerimenti a: redazione@wallstreetitalia.com