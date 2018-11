Se fai trading ti farai male a meno che….

Molte persone, come anche il sottoscritto quando ha iniziato, si fanno o si sono fatte molto male.

Il motivo è che quando inizi a fare trading cerchi sempre il metodo che ti faccia guadagnare con il minimo sforzo, questo approccio è la garanzia che ti farai male, al 100%. Te lo dico perchè anche io ho avuto questo approccio e vedo tanti trader alle prime armi che si comportano allo stesso modo, poi mi telefonano chiedendomi il sistema miracoloso oppure che gli gestisca quel poco che gli rimane sul conto per recuperare le perdite.

Mi dispiace amico mio ma non funziona così, io l’ho capito a mie spese e volente o nolente lo capirai anche tu. Per guadagnare in borsa devi impegnarti e studiare, di certo ci sono tanti contenuti che non valgono 2 lire e pochi che vale la pena studiare, è questo che devi imparare a distinguere.

Analisi lungo periodo FTSEMIB

Dall’immagine vediamo che siamo nella fase finale del Battleplan, in particolare dovremmo essere sull’ultimo ciclo Intermestrale del Biennale in corso. Quest’ultimo ciclo però dovrebbe essere estremamente ribassista quindi la sua fase di rialzo dovrebbe essere molto contenuta.

Osservando il ciclo Annuale vediamo che la velocità è abbondantemente sotto l’asse dello zero, indicando che siamo ancora nella fase ribassista.

Medio periodo FTSEMIB

Sul medio periodo il futures sull’FTSEMIB dovrebbe essersi formato il massimo del….OMISSIS….

