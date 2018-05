Scopri l’evoluzione del private banking, partecipa all’evento WSI Talks

Uno dei trend più in auge dei prossimi anni sarà la trasparenza sui costi degli investimenti, condizione indispensabile per ingaggiare il cliente soprattutto alla luce della direttiva MIFID 2. Lo sviluppo dei prodotti e le strategie del settore consulenziale saranno dunque influenzati dai cambiamenti in atto nella normativa comunitaria. Quali ulteriori sfide dovranno affrontare i principali stakeholder dell’industria del risparmio e della consulenza finanziaria?

In questo senso, “Trasparenza e investimenti: un legame sempre più virtuoso” sarà il tema al centro dell’appuntamento in programma il 23 maggio alle ore 9.30 presso la Greenhouse, l’auditorium multifunzionale di Deloitte Italia a Milano in via Tortona 25.

Ne parleremo insieme a:

Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte Private

Emanuele Bellingeri, Head iShares Italy

Andrea Ragaini, Vice Direttore Generale Banca Generali

Federica Bertoncelli, Responsabile Ufficio Studi AIPB

Barbara Tagliaferri, Deloitte Italy Art & Finance coordinator

La trasparenza passa anche per la qualità e l’ampia gamma di servizi offerti. In questo senso sarà interessante confrontarsi anche su temi sempre più di attualità come l’art advisory e il personal branding realizzato anche attraverso i social network.

Per approfondire queste tematiche partecipa all’evento WSI Talks “Trasparenza e investimenti: un legame sempre più virtuoso” che si terrà a Milano il 23 maggio. ISCRIVITI SUBITO ALLA CONFERENZA