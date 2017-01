Scoppia il caso, Boris Johnson paragona Hollande a guardia nazista di Colditz

Alta tensione tra il Regno Unito e la Francia, dopo la sfuriata di Boris Johnson, che avrebbe paragonato il presidente francese Francois Hollande a una guardia di Colditz, il castello tedesco che nel periodo compreso tra il 1939 e il 1945 venne trasformato in un campo di prigionia per gli ufficiali francesi, britannici, polacchi e olandesi, gestito dalle SS, e la cui storia è stata ripresa da più serie televisive e poi anche dal noto film di guerra, “The Colditz Story”, del 1955.

Johnson avrebbe reagito in questo modo ai commenti che erano rilasciati qualche ora prima da Jacques Audibert, consulente di Hollande che, nel commentare il discorso di ieri della premier britannica Theresa May sulla gestione della Brexit, ha affermato che i britannici non devono sperare di poter beneficiare in futuro delle stesse relazioni commerciali che intrattengono ora con l’Unione-europea. A tal proposito, la stessa May nel discorso di ieri ha confermato che il paese rinuncerà all’accesso al mercato unico europeo, per proiettarsi piuttosto su accordi commerciali che saranno conclusi con i singoli paesi membri.

Un avvertimento, quello del consulente di Hollande, che ha scatenato l’ira del ministero degli esteri britannico, in visita a Nuova Delhi, in India. Boris Johnson ha praticamente paragonato Hollande a una guardia nazista, e al presidente francese ha detto di stare ben attento a “infliggere punizioni corporali”, simili a quelli descritti ” nei due film sulla Guerra Mondiale”, a qualsiasi paese che abbia intenzione di lasciare l’Unione europea.

La portavoce di May ha tentato di difendere il ministro degli esteri, affermando che Johnson “non ha accusato nessuno di essere un nazista” e che si è trattato soltanto di un “paragone teatrale”. Ma così diversi media hanno interpretato la sfuriata dell’ex sindaco di Londra, definendola tra l’altro “volgare”.

