Scoop: molestie alla festa per “soli uomini” dell’élite inglese

Un’asta di beneficenza che nasconde un party per soli uomini, dove 130 hostess sono state palpeggiate e molestate. Il Presidents Club Charity Dinner è un evento che si tiene ogni anno, al Dorchester Hotel di Londra, a cui hanno partecipato quest’anno 360 fra uomini d’affari, del mondo della finanza e politici. Il Financial Times ha inviato due reporter sotto copertura a vedere cosa succede. Quello che hanno scoperto i giornalisti è del tutto inatteso.

Durante la festa, era prevista un’asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare in beneficenza a cause come il Great Ormond Street Hospital, l’ospedale pediatrico nella zona di Bloomsbury a Londra. Erano in palio anche un pranzo con Boris Johnson, il ministro degli Esteri britannico, e un tè pomeridiano con il governatore della Banca d’Inghilterra, Mark Carney. L’asta ha raccolto oltre due milioni di sterline.

A intrattenere il mondo imprenditoriale e politico britannico c’erano 130 hostess assunte per l’occasione. Secondo lo scoope del Financial Times, alle ragazze era stato chiesto di indossare “scarpe nere sexy a tacco alto”, biancheria intima nera, e di truccarsi e pettinarsi come se avessero dovuto andare in un “posto elegante e sexy”. Le hostess con i tre requisiti “alta, magra e graziosa” sono state pagate 150 sterline più 25 per il taxi fino a casa. Molte di loro hanno raccontato di essere state palpeggiate, molestate e di aver ricevuto proposte sessuali. Al loro arrivo al Dorchester Hotel hanno dovuto firmare un contratto di cinque pagine sulla serata, in cui si impegnavano a non riferire quanto sarebbe accaduto.

Il Financial Times ha potuto vedere l’elenco dei tavoli e dei partecipanti, anche se non è chiaro se tutti quelli in lista abbiano partecipato. Tanti i nomi noti nell’elenco. In passato hanno preso parte a questa serata personaggi del calibro di Michael Sherwood, ex vice-presidente di Goldman Sachs