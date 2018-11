Scontro Padoan-Castelli sullo spread: video diventa virale

E’ sullo spread lo scontro tra l’ex ministro del Tesoro Pier Carlo Padoan e la sottosegretaria all’economia, la pentastellata Laura Castelli. Un dibattito nel corso della trasmissione televisiva Porta a Porta su RaiUno diventato virale sui social.

A marzo, prima delle elezioni, lo spread era a 120 punti base, adesso è sopra i 300 punti, il che significa che sono miliardi in più semplicemente da usare per il servizio del debito e sono conseguenze sui depositi delle banche e sui finanziamenti a famiglie e imprese. Questo prima non c’era..

Così l’ex numero uno del Tesoro subito interrotto dalla Castelli.

Guardi se lei in tv racconta che i tassi dei mutui dei cittadini dipendono dallo spread lo sa anche lei che è falso, non lo dica perché non è vero”.

L’ex ministro tenta di contestare con argomentazioni tecniche.