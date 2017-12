Schiff: “Con la prossima crisi solo l’oro si salverà”

È stato tra i pochi economisti a prendere la crisi finanziaria del 2008. Dieci anni dopo, Peter Schiff vede l’emergere un’altra crisi, che farà crollare la borsa e il dollaro.

La colpa è della Fed che, secondo l’esperto, ha gonfiato una gigantesca bolla, che quando scoppierà avrà conseguenze molto dolorose per l’economia, addirittura superiori rispetto a quelle della crisi del 2008.

“Penso che sia la madre di tutte le bolle, e quando scoppierà, non ce ne sarà una più grande che la Fed sarà in grado di gonfiare per mascherare questi problemi. Questa volta, la crisi colpirà tutti gli asset nel portafoglio”, ha detto Schiff, accendendo i riflettori sull’insostenibilità nel lungo periodo dei 20 trilioni di dollari del debito americano.