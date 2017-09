Schedati da polizia risparmiatori che protestano contro il governo

Risparmiatori nel mirino delle forza di polizia perché manifestano contro i crac bancari durante eventi in cui è presente l’ex presidente del consiglio, Matteo Renzi. È quanto si legge in un articolo pubblicato sul quotidiano La Verità, firmato da Giacomo Amadori:

“Questi risparmiatori truffati – si legge nell’articolo – almeno 132.000, non sono attaccabrighe dei centri sociali ma padri e madri, anziani, invalidi, e nonostante questo non possono avvicinarsi non solo agli incontri istituzionali presenziati dall’ ex Rottamatore, ma neanche alle feste dell’ Unità (quando è atteso l’ ex premier) o alle presentazioni del suo libro. Grazie a una rete di controlli degni della Germania Est”.

Un esempio per tutti:

“L’ ultimo episodio è quello che ha coinvolto cinque signori della provincia di Ferrara, di età compresa tra 55 e 70 anni, tre donne e due uomini, ex funzionari della pubblica amministrazione, insegnanti o imprenditori. Tutti affondati insieme ai loro risparmi con la Cassa di risparmio di Ferrara e attivisti del comitato «No Salvabanche».” Sabato il manipolo di sovversivi – aggiunge ironicamente Amadori – si è diretto in auto verso la Festa dell’ Unità di Bologna, dove era atteso Renzi. Già alla mattina la Digos estense era in allerta e ha provato a contattarli. All’ ingresso della kermesse, nonostante non fossero identificabili da magliette o striscioni, i pensionati ferraresi sono stati bloccati dalla Polizia e allontanati, perché «non graditi» agli organizzatori della festa.

Si tratta solo di un esempio, secondo il giornalista del quotidiano diretto dal giornale diretto da Maurizio Belpietro, ma dimostra: