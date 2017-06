Schaeuble: con Usa isolati, nuovo ordine mondiale con Cina e Russia al potere

Se gli Stati Uniti continuano con la loro politica di isolamento e protezionismo, finiranno per avvantaggiare Cina e Russia, che finiranno per dominare in un nuovo ordine mondiale in cui i paesi occidentali e le loro politiche liberali rimarranno indietro.

Sono le parole pronunciate dal ministro tedesco delle Finanze Wolfgang Schaeuble, che fanno eco alle preoccupazioni già espresse dalla Cancelliera Angela Merkel un mese fa riguardo al fatto che l’Europa “debba prendere in mano le redini del suo destino“.

Schaeuble ha implorato il presidente Usa Donald Trump di prendere in considerazione l’idea di mettere fine all’agenda politica “America First“, sostenendo che un isolamento degli Stati Uniti distruggerà “l’ordine mondiale progressista”, il quale non sarà più democratico e libero se finirà sotto l’influenza cinese e russa.