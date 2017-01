Schaeuble alla Bce: “Metta fine al QE”

BERLINO (WSI) – E’ giunto il momento per la BCE di finirla con la politica di stimolo monetario. A dirlo il ministro delle finanze tedesche Wolfgang Schaeuble nel corso di un’intervista al quotidiano Sueddeutsche Zeitung.

Il ministro braccio destro di Angela Merkel è stato a lungo in disaccordo con la BCE di Draghi sul suo programma di acquisto di bond.

Già la scorsa settimana il vice di Schaeuble, Jens Spahn aveva sostenuto all’agenzia Reteurs che era desiderabile un “inizio prudente di uscita” della BCE dalla sua politica monetaria espansiva. La banca guidata da Mario Draghi punta a tenere l’inflazione poco meno del 2 per cento, ma non ha raggiunto quell’obiettivo per anni. Per combattere la deflazione così la banca ha tagliato i tassi di interesse a zero e ha lanciato un massiccio e alquanto controverso programma di acquisto di obbligazioni. Proprio il ministro Schaueble insieme ad altri rappresentanti tedeschi avevano messo in guardia sui rischi che corre la BCE fornendo così sostegno ai partiti euroscettici se non cambia rotta al più presto.

E ora Schaeuble ha affermato che la banca centrale ha il compito difficile di mettere fine alla politica ultra espansiva con il Quantitative easing ma è necessario.

“La BCE ha un compito non certo facile che è quello di uscire dalla politica monetaria ultra espansiva“.

E contro chi critica la troppo superiorità della Germania il ministro sostiene che il problema centrale è un certo numero di paesi della zona euro non sono stati in grado di aumentare la loro competitività come richiesto.