Scarpe Gucci uomo: il catalogo 2017

La collezione Primavera/Estate 2017 di scarpe da uomo Gucci si compone di modelli classici e proposte eccentriche. Fra le calzature adatte per un ritorno in ufficio di gran classe, dopo l’assenza delle vacanze estive, ci sono le stringate, in pelle liscia, verniciata o opaca oppure i mocassini: a un prezzo che va dai 670 ai 980 euro si può acquistare un mocassino in pelle con suola in cuoio liscia o dentellata, arricchito con cinturini, doppie fibbie o dettagli di lusso.

Alcune scarpe sono fatte in pelle con lavorazione Goodyear. Certi tipi di queste calzature sono impreziositi nella parte posteriore da un’ape ricamata in filo color oro, un motivo riaffiorato dagli archivi degli anni Settanta e riproposto come nuovo codice Gucci. Per chi invece vuole essere in anticipo per quando si avvicinerà l’autunno, ci sono otto diversi modelli di stivali e stivaletti, in pelle o in camoscio.

Fra le proposte più adatte da indossare in occasioni di svago e il tempo libero, ci sono i modelli di driver, con suola in gomma con gommini, comodi e allo stesso tempo eleganti. I sandali Gucci sono di tutte le forme: infradito, stile scarpe da scoglio, tutti perfetti per chi vuole attrarre l’ammirazione in spiaggia o in piscina con una calzatura trendy. Fra le sneakers, scarpe sportive, sono molto comuni i ricami con tigri e fiori su sfondo bianco.

Ecco alcuni modelli del catalogo 2017:

Mocassini Queercore con frange a 790 euro. Il classico mocassino in pelle Queercore rende omaggio all’eclettismo del movimento gay punk anni Ottanta da cui prende il nome e si arricchisce di frange e nappine.

Scarpa stringata in pelle traforata con ricami al costo di 980 euro. Silhouette dal taglio classico arricchita di note preziose e inaspettate. Un'applicazione floreale ricamata, già apparsa sulla sneaker Ace, avvolge la scarpa terminando in un fiocco sulla parte posteriore.

Scarpa stringata in pelle nera lucida con nastro web, 695 euro.

Mocassino driver in camoscio con dettaglio web a 390 euro. E' possibile scegliere fra le varianti in rosso, marrone o nero.

Sneaker Ace con patch staccabili. Costo: 980 euro. Scarpa in pelle bianca, di ispirazione anni Settanta, con motivo felino e patch intercambiabili con cui creare combinazioni personalizzate, completata da una patch staccabile "Gucci" ricamato con borchie e applicato sul retro.

Infradito in pelle con dettaglio web. Prezzo: 285 euro. Il motivo a righe verde – rosso – verde crea un piacevole contrasto con la suola dentellata in gomma nera.

Sandalo incrociato in tessuto GG Supreme con ape e plantare sagomato in gomma. In vendita sul sito Gucci a 260 euro.

Stivaletto in pelle con dettaglio brogueing granchio a 980 euro. La calzatura rispecchia lo stile marino della collezione Primavera – Estate 2017, con lacci gialli sulla scarpa destra e lacci bianchi e verdi incrociati sulla sinistra (viene spedito con lacci neri aggiuntivi).

Stivaletto in camoscio color fango con applicazioni. Un modello classico impreziosito con appliqué ricamate a forma di tigre e nuvole d'ispirazione orientale. Si può comprare a 790 euro.

