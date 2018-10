Savona: “manovra non cambia”. E sullo spread: “Bce dovrebbe intervenire”

“Il governo non cambierà la manovra ma la rinvierà tale e quale a Bruxelles, su questo non c’è alcun dubbio”. Ad affermarlo con decisione è il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona che, ieri, intervistato da Sky Tg24 ha spiegato che, se lo spread tra Btp e Bund tedeschi dovesse continuare a salire “non riesamineremo la manovra, ma il contesto entro cui ci muoviamo”.

E proposito dello spread, il ministro Savona attacca la Bce, secondo cui, “calmierare lo spread e tenerlo sotto controllo è compito della Banca centrale europea”. Per questo bisognerebbe “dare più poteri” all’istituto di Francoforte e “affrontare le incongruenze”. L’input che Savona lancia sia alla Bce sia all’Unione europea è di “risolvere il problema” quanto prima.