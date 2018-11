Savona disilluso si scopre anti sovranista: “Manovra va riscritta”

La manovra così com’è non va più bene: è da riscrivere. Sembrerebbero queste le parole pronunciate dal ministro degli Affari Europei Paolo Savona nell’ultimo Consiglio dei ministri. Il retroscena lo svela oggi Il Corriere della Sera.

L’affermazione di Savona “parte da un convincimento”, dice il quotidiano, “è la previsione di come andrà a finire” l’estremo tentativo di mediazione di Conte con Juncker. E in politica come nello sport squadra (e tattica) che perde si cambia. Un esecutivo dove ormai i ministri sembrano posizionarsi in vista di nuovi equilibri. E se il titolare dell’Economia, Giovanni Tria, come raccontano fonti accreditate, sfruttando il buon rapporto stretto con Salvini pensa di avere un ruolo importante anche in futuro, Savona appare disilluso. “Così non reggeremo a lungo”, avrebbe detto il ministro.