Savills IM SGR, nuovo amministratore delegato

Savills Investment Management SGR, gestore di fondi di investimento alternativi immobiliari riservati, ha annunciato la nomina di Cristiano Ronchi (nella foto) come nuovo amministratore delegato. Ronchi, che prende il posto di Giuseppe Oriani, è entrato in Savills IM nel 2005 (anno di apertura dell’ufficio di Milano). Ricoprendo il ruolo di head of investment, ha contribuito in questi anni al lancio di diversi fondi pan-europei e gestito acquisizioni e cessioni per oltre 2 miliardi di euro. Ronchi era stato finance country manager per l’Italia per McArthurGlen, leader europeo nello sviluppo e nella gestione di outlet di alta gamma.

Oriani resta nel Consiglio d’Amministrazione della società assumendo la carica di Presidente, assicurando così la continuità della politica aziendale e delle strategie di business.

La carica di head of investment Italia, lasciata da Cristiano Ronchi, viene invece ricoperta da Massimo Morlotti, dal 2015 in Savills IM come senior portfolio manager, e con oltre 15 anni di esperienza nel campo del Real Estate e della finanza immobiliare.