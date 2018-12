Salvini vuole elezioni anticipate a marzo

L’occasione potrebbe presentarsi proprio con l’eventuale procedura di infrazione sul debito da parte di Bruxelles.

“La tentazione del leader, insomma, sarebbe quella di far precipitare tutto dopo il 19 dicembre. Quel giorno, in assenza di modifiche sostanziali alla manovra, la Commissione farà scattare le famigerate raccomandazioni, anticamera della stangata all’Italia. Aprendo la strada a una punizione assai più pesante di quella eventualmente riservata a Parigi, visto che nel caso italiano si tratta di una procedura per debito e non per extra-deficit. Per smarcare l’esecutivo da un peso a quel punto insostenibile, la Lega preferirebbe reclamare le urne. Anche perché una bocciatura della manovra è destinata ad aprire comunque una frattura insanabile nell’esecutivo.

I ministri considerati in bilico sono tre. Si tratta dell’ala “responsabile”, capitanata ovviamente da Tria e da Enzo Moavero Milanesi. Avrebbero già fatto sapere di non essere disposti a proseguire di fronte a un conflitto aperto con Bruxelles, dagli esiti imprevedibili” si legge ancora sul quotidiano.