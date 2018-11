Salvini cede alle pressioni del Nord Europa: “rivedere manovra”

L’impennata dello spread sembra aver ammorbidito le posizioni del vicepremier Matteo Salvini sulla manovra.

Sotto le crescenti pressioni degli imprenditori del Nord che “gli avevano solo chiesto di abbassare le tasse non di scatenare una tempesta sui mercati” ora il leader leghista si dice preoccupato dallo spread e si convince ad “abbassare l’esposizione del debito”.

È quanto riporta un articolo pubblicato oggi dalla Stampa, secondo cui Salvini si sarebbe avvicinato alle posizioni più soft del ministro dell’economia Giovanni Tria per ammorbidire in Parlamento l’impatto di reddito di cittadinanza e pensioni, isolando così Luigi Di Maio, che invece non sembra intenzionato a cedere.

Cresce intanto l’attesa per la decisione della Commissione Ue sulla manovra, attesa per oggi. Salvo sorprese last-minute, sembra scontata una bocciatura. Contestualmente dovrebbe essere pubblicato anche il rapporto sul debito dell’Italia, in cui verrà raccomandato l’avvio di una procedura d’infrazione.

A quel punto i rappresentanti dei governi europei riuniti nel Comitato economico e finanziario avranno due settimane per valutarlo. Se il Comitato si prendesse tutto il tempo a sua disposizione, ed è probabile che ciò accada, l’Ecofin del 4 dicembre non farebbe in tempo a votare sull’avvio della procedura e si andrebbe quindi, come detto sopra, a quello di gennaio. Dopodiché Roma avrà da tre a sei mesi di tempo per porre rimedio.

