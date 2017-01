Salvataggio banche: al via bicamerale di inchiesta

Secondo quanto si apprende, il lavoro della commissione di inchiesta si svilupperà su un doppio canale: da una parte la questione delle sofferenze il cui peso con l’intervento pubblico verrà in parte trasferito sui contribuenti. Dall’altra l’emissione delle obbligazioni subordinate da parte delle banche.

“È chiaro che dovremo capire cosa faceva la Vigilanza della Banca d’Italia mentre le banche accumulavano debiti su debiti” ha commentato il senatore di Forza Italia Lucio Malan. “Inoltre le banche dovranno illustrarci i meccanismi in base ai quali venivano erogati i prestiti oggi in sofferenza. Quali garanzie venivano fornite? Ci sono state pressioni politiche? Quali azioni sono state compiute per rientrare del debito? Il punto è che se un artigiano è sotto di 500 euro arrivano i solleciti, cosa è stato fatto nei confronti di aziende e imprenditori insolventi? Renzi dice di non avere responsabilità? Nei primi 9 mesi del 2016 14 miliardi di depositi hanno lasciato Mps. Appare evidente che se il suo governo fosse intervenuto prima il decreto fatto ora da Gentiloni sarebbe costato molto di meno”.