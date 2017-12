Salute, eruzione vulcano in Antartide causerà danni ovunque

NEW YORK (WSI) – Arriva l’allarme degli scienziati in merito all’eruzione del vulcano antartico che potrebbe causare problemi di salute a livello globale. Degli studi condotti di recente hanno dimostrato che la cenere lavica potrebbe circondare il globo, colpendo milioni di persone.

Al largo della costa della penisola antartica, nell’isola Deception vi è una forte attività vulcanica con almeno 50 crateri sparsi in tutta la regione. Uno studio condotto nella zona da un gruppo di scienziati ha dimostrato che un’eruzione potrebbe perturbare il traffico aereo nei continenti dell’emisfero australe, compresi Sudamerica e Africa, e anche causare gravi preoccupazioni per la salute dei cittadini di tutto il mondo.

“Dobbiamo riconsiderare i potenziali pericoli per le reti di trasporto globale posti anche da questi vulcani. Le ceneri emesse durante le esplosive eruzioni vulcaniche possono disperdersi in vaste aree del globo, mettendo a repentaglio la salute umana e le infrastrutture e causando gravi perturbazioni al traffico aereo. Le ceneri vulcaniche emesse dai vulcani antartici potrebbero potenzialmente circondare il globo terrestre, con conseguenze significative per la sicurezza aerea globale”.