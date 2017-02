Salute e stress: “Non lavorate più di queste ore a settimana”

Al massimo 39 ore la settimana. E’ questo, secondo una ricerca australiana, il numero giusto delle ore settimanali di lavoro. Lo studio ha analizzato un campione di australiani di età compresa tra i 24 anni e i 65 anni. Risultato: le donne, in particolare, dovrebbero valutare l’idea di ridurre le ore che impiegano al lavoro, a causa delle pressioni a cui fanno fronte, sia in ambito familiare che nel luogo di lavoro.

Così Huong Dinh, del dipartimento Salute presso la Australian National University (ANU):

“Le lunghe ore di lavoro erodono la salute fisica e mentale delle persone, che ha meno tempo per mangiare bene e per prendersi cura di loro stessi in modo appropriato”.

Per le donne, il limite di ore settimanali di lavoro dovrebbe essere secondo il ricercatore abbassato fino a 34.

“Nonostante il fatto che le donne, in media, siano qualificate quanto gli uomini, in media vengono pagate meno e hanno meno autonomia rispetto agli uomini. In più, dedicano maggior tempo ai lavori domestici. Viste le pretese superiori a cui fanno fronte, per le donne è impossibile lavorare lunghe ore, a meno di mettere a rischio la loro salute”.

A livello globale, le ore settimanali di lavoro sono state fissate a una media di 48.

E se dall’Australia il consiglio è quello di ridurre le ore di lavoro settimanale, dalla Svezia arriva una proposta che sta facendo discutere non poco: quella avanzata da Per-Erik Muskos, consigliere comunale della città di Överto secondo cui agli svedesi dovrebbe essere concessa un’ora di pausa dal lavoro, per consentire loro “di andare a casa e fare sesso con i loro partner”.

Proprio la Svezia ha fatto notizia quando, nel 2015, ha lanciato il progetto pilota della giornata lavorativa di sei ore. Ancora prima, i dipendenti di Toyota presso il centro di Gothenburg, la seconda città più grande in Svezia, avevano confermato di essere più felici e anche di assistere a una crescita maggiore dei profitti, grazie a una simile iniziativa di 10 anni prima. A tal proposito, da segnalate che gli svedesi hanno 25 giorni di giorni festivi all’anno, con i genitori che hanno diritto a 480 giorni dopo aver avuto un bambino o in caso di adozione.

Ben diversa la situazione in Giappone, la cui società fa i conti con la piaga delle ore eccessive di lavoro e con fenomeni di workalcho che hanno portato anche alla morte. Ma le cose starebbero cambiando anche lì, visto l’annuncio del numero uno di Panasonic, Kazuhiro Tsuga, che ha lanciato praticamente uno slogan: “Siate efficienti e meno occupati”, invitando i dipendenti a non lavorare troppo e a non rimanere in ufficio oltre le ore 20. Ancora prima, la stessa Panasonic aveva introdotto, nel 1965, la settimana lavorativa di cinque giorni, sotto l’egida del suo fondatore Konosuke Matsushita.