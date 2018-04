Salone Risparmio, Pons (Janus Henderson): contesto volatile, ci vuole prudenza

In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo – Milano Congressi, il centro congressi più grande d’Europa.

Federico Pons, Country Head Italy di Janus Henderson, ha spiegato come con l’arrivo della direttiva MiFid 2 cambierà il tipo di approccio che avranno i consulenti finanziari con i clienti finali.

Lato mercati, in un contesto molto volatile come quello attuale, secondo Pons, bisogna muoversi con cautela e per questo il gruppo ha due, tre soluzioni di investimento prudenti. “Ogni cliente ha bisogni molto diversi. Chi non è mai stato investito in azioni potrebbe iniziare con un comparto bilanciato americano” che può arrivare fino al 60% di azionario. Gli altri due prodotti sono liquide alternative europei long-short che investono avendo come sottostante le azioni tra le più liquide del mercato.