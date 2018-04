Salone Risparmio, Parisetti: “sostenibilità asse portante di Eurizon”

In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo – Milano Congressi, il centro congressi più grande d’Europa.

In quest’intervista a parlare è stato Emanuele Calvo Parisetti, Responsabile Marketing e Comunicazione di Eurozin, secondo il quale gli investimenti sostenibili sono l’asse portante del gruppo. Per quanto riguarda la sfida della globalizzazione, uno dei temi cardine quest’anno, fondamentali sono gli aspetti come il sostegno all’economia reale e l’innovazione tecnologica, strumento utile per anticipare cosa succede.