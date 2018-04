Salone Risparmio, Franceschelli: “Consulenti donna, sogno che si arrivi al 50%”

In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo – Milano Congressi, il centro congressi più grande d’Europa.

Vania Franceschelli, consulente finanziario, sottolinea che la situazione per le donne nel mondo della consulenza finanziaria è migliorata negli ultimi dieci anni e che “le cose stanno cambiando molto velocemente”. “Il mio sogno è che si arrivi a una percentuale di (consulenti finanziari) donne al 50%”.

Franceschelli ha fatto poi sapere che andrà a Yalta in Crimea a parlare dei rapporti tra Italia e Russia e di come l’industria del risparmio gestito investe in Sicav russi. La consulente introdurrà anche il tema dell’educazionei finanziaria, uno dei temi classici del Salone del Risparmio e uno dei temi forti del 2018, visto l’arrivo della direttiva Mifid 2.