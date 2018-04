Salone Risparmio, Boggio (Jupiter AM): “soluzioni di portafoglio decorrelate”

In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo – Milano Congressi, il centro congressi più grande d’Europa.

Sulle prospettive di mercato, Andrea Boggio, Country Manager Italia di Jupiter Asset Management, consiglia in questa fase di avere nel portafoglio soluzioni di investimento decorrelate, o per lo meno che si muovano diversamente dal resto. “Finché le cose vanno in maniera direzionale è molto facile investire: adesso le cose si fanno un po’ più incerte”.