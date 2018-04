Salone Risparmio, Baron (MFS): “prossimi cicli espansivi saranno inferiori”

In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo – Milano Congressi, il centro congressi più grande d’Europa.

Andrea Baron, Managing Director di MFS, parla delle tecnologie disruptive nel mondo energetico, un settore meno nel focus rispetto a quello tecnologico, ma con un grande impatto sulla vita di tutti i giorni. “A MFS abbiamo introdotto una ricerca delle tecnologie disruptive quando analizziamo i bilanci societari per capire nel futuro quali potrebbero essere i vincitori e i perdenti”, afferma Baron, secondo cui, sul fronte dell’economia, l’ottimismo di inizio anno si è attenuato, con un iniziale rallentamento a livello globale.

“Ci aspettiamo che i prossimi cicli di espansione dell’economia siano inferiori agli attuali per le tre D, debito pubblico, calo demografico che non permetterà un miglioramento della produttività e per la digitalizzazione che dà una spinta deflazionistica.