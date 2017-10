Saint Laurent per la stagione fredda: felpe e camicie per l’uomo di classe

Nella collezione Saint Laurent per l’autunno inverno 2017 – 2018 spiccano i cappotti, che Saint Laurent arricchisce con tagli sul retro e sceglie di impreziosire con bottoni particolari. Le nuove proposte dello stilista belga Anthony Vaccarello sono ispirate alla moda dei primi anni 80 e hanno come protagonista il nero.

Fra i cappotti, spicca la giacca bomber con spille in pelle e shearling nera. Fra le caratteristiche del capo le linguette sulle spalle, il collo shearling rimovibile, tasche con bottone automatico sul davanti e tasche tagliate. La giacca è in vendita a 4.290 euro sul sito di Saint Laurent. Sullo stesso genere la giacca car nera in pelle e shearling con zip sul davanti a 3.990 euro e la giacca aviator in pelle old look e shearling marrone allo stesso prezzo. Alcuni modelli hanno un taglio più lungo come la parka militare oversize color cachi in gabardine spazzolato foderata in montone a 3790 euro.

Giacca bomber Saint Laurent

Ampia scelta anche di felpe. Segnaliamo in particolare anche la felpa in lurex con collo alto e polsini a costine nei colori nero e oro a 790 euro e la felpa classic con cappuccio in pelo di cammello grigio antracite, a zip, con logo Saint Laurent inciso in metallo sopra la vita. Di grande originalità la felpa nera e rossa flame in mohair, con motivo flame intessuto e jacquard di lana e il modello “handsome” in mohair nero e argento e jacquard di viscosa.

Felpa handsome Saint Laurent

Fra le camicie, Saint Laurent propone un capo di pregio particolare: la camicia con collo Yves a punta e abbottonatura rivestita, in lamé di velluto color argento in vendita a 1.290 euro sul sito della casa. Di tendenza il modello con collo Yves in twill di viscosa a stampa flamingo nero e rosa a 670 euro e quello sempre con collo Yves in crepe di seta a stampa flame, heart and lightening bolt nera e rossa. Due capi per essere eleganti e originali, colpire l’attenzione senza sembrare stravaganti.