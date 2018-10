Russia, nuovo strappo di Trump: “Usa fuori dal trattato sul disarmo”

Ancora uno strappo con il passato per gli Stati Uniti di Donald Trump, che ora vogliono ora uscire dal trattato sul disarmo e sul controllo delle armi nucleari con la Russia.

A ribadirlo è lo stesso presidente degli Stati Uniti, che accusa Mosca di aver violato ripetutamente l’intesa.

“Noi non permetteremo più che violino l’accordo nucleare e che fabbrichino armi mentre a noi non è permesso. Noi il trattato lo abbiamo onorato, ma la Russia sfortunatamente no, così porremo fine all’intesa” ha detto ieri Trump, aggiungendo che “la Russia ha violato l’accordo, lo violano da molti anni, non so perché il presidente Barack Obama non abbia negoziato o ritirato, e non lasceremo che violino un accordo nucleare e uscire e fare armi mentre non ci è permesso”.