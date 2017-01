Roubini: Trump manderà in fumo migliaia di posti di lavoro

Nulla di buono in vista per l’economia americana. Secondo l’economista Nouriel Roubini, il mix di politiche annuciate dal neo presidente eletto Donald Trump avra’ effetti negativi sia sul fronte dell’industria manifatturiera sia sul fronte occupazionale.

Lo ha detto in un’intervista alla Cnbc in occasione del World Economic Forum a Davos. “Il mercato sta salendo, nonostante il programma di Trump non abbia senso” ha detto Roubini, aggiungendo che il proposto piano di stimolo fiscale insieme al taglio delle tasse spingera’ in alto i tassi di interesse, rafforzando ulteriormente il dollaro. Tutto questo avra’ effetti devastanti per il settore manifatturiero.

Roubini aggiunge poi che “il rafforzamento ulteriore del biglietto verde rischia di inasprire le posizioni protezioniste del neo-presidente sia sul fronte del commercio sia su quello delle politiche di immigrazione”.