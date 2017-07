Rottamazione cartelle: imprese beffate, governo fa scaricabarile

ROMA (WSI) – L’ennesimo scaricabarile si consuma ai danni delle imprese italiane e responsabile è il governo quando ha approvato la rottamazione delle cartelle esattoriali, la procedura che prevede la possibilità di pagare debiti pendenti con il fisco versando sanzioni ridotte. Una possibilità aperta a tuti i contribuenti che possono compensare eventuali pagamenti con crediti che vantano nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Grandi escluse le imprese. Nella legge sulla rottamazione di questa possibilità di compensare i pagamenti con crediti che aziende e liberi professionisti vantano con la Pubblica amministrazione non v’è traccia. Un silenzio assordante e beffardo se si considera che il più delle volte si tratta di aziende in crisi di liquidità proprio perché la Pa non paga.

A mettere in luce questa dimenticanza non da poco è stata Confedercontribuenti che ha presentato ricorso a fianco di una ditta di pulizie siciliana. I giudici hanno riconosciuto la possibilità della compensazione ma al momento manca un intervento chiarificatore del governo che finora – scrive Il Giornale – ha fatto scaricabarile come ha denunciato il senatore Giuseppe Lumia nel corso di un’interrogazione parlamentare.