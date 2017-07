Roma e Torino pronte alla moneta complementare, coordina Galloni

Il debutto della moneta complementare è previsto entro fine anno nella capitale; poi, a ruota, dovrebbe seguire Torino.

I due capoluoghi di provincia governati dal MoVimento 5 Stelle hanno intenzione di introdurre delle monete complementari all’euro, partendo da un municipio-pilota (si soppone il terzo) per il periodo di sperimentazione nei mercati rionali.

L’assessore al bilancio di Roma, Andrea Mazzillo, spiega che il funzionamento sarebbe sostanzialmente quello del Sardex in Sardegna piuttosto che il Tibex nel Lazio o ancora meglio il Valdex della Valle d’Aosta, dove l’idea è quella di costruire un circuito parallelo che possa favorire l’economia. Proprio il modello partito ad aprile in valle d’Aosta conta qualche decina di aziende iscritte su un totale di circa seicento.

Sulla scia di questo progetto dovrebbe in seguito partire una sorta di bitcoin a Torino, dove l’intenzione è quella di creare una community open utilizzando la blockchain technology, ovvero il sistema che è alla base dei Bitcoin.

Il disegno più grande sarebbe quello di creare una sorta di rete locale che possa fare da volano per piccole imprese e start-up e che la sindaca Raggi sintetizza così:

È come se i servizi si pagassero in natura ”.

Si parla dunque di una moneta parallela che affianchi l’euro senza sostituirlo e che, non essendo moneta legale, permetta al governo di effettuare un piano di investimenti senza violare i trattati.

Questa moneta complementare fiscale si basa sulla sopracitata moneta virtuale Sardex, creazione di Manocsu, Sanna e dei fratelli Littera che così ne descrivono il funzionamento:

“Il concetto alla base è semplice. Un euro di beni e servizi è sempre un euro. Anche se la moneta non c’è materialmente, il valore di quel bene è lo stesso. Quindi, in teoria, è scambiabile anche senza il contante. Per esempio attraverso un sistema che gestisca le transazioni dei beni legando il valore al prezzo corrente delle merci. Sardex.net ha messo in pratica questa teoria. Né più né meno”.