Roma (e M5S) in crisi totale: regalo-polizza da 30.000 euro da Romeo a Raggi

Inizia a presentare le caratteristiche del paradosso e della tragicommedia quanto sta avvenendo ormai da mesi nella capitale dell’Italia. Roma, una città già alle prese con lo scandalo di Mafia Capitale, reduce dall’amministrazione dell’ex sindaco PD Ignazio Marino, poi commissariata e, finalmente, attraverso libere elezioni, tornata “in regola” con un nuovo primo cittadino (in realtà a fine dicembre è stato prorogato il commissariamento del X municipio, ovvero di Ostia). Nuovo primo cittadino considerato anche ‘promettente’ secondo molti romani, esasperati dai disservizi che hanno prostrato la città (nella gestione dei rifiuti, nei trasporti, nel traffico). La salita di Virginia Raggi al Campidoglio è stata accolta da molti come la speranza di una nuova era.

Ma non è certo una nuova era che Roma sta vivendo: piuttosto, sembra che ogni giorno spunti qualche dettaglio scottante sulla sindaca, ormai pomo della discordia tra i membri del M5S di Beppe Grillo. L’ultima bufera è quella delle ultime ore. Nel giorno in cui Raggi viene interrogata per ben 8 ore dai Pm nell’ambito dell’inchiesta sulla nomina del fratello di Raffaele Marra, ex capo del personale del Campidoglio – le accuse sono abuso d’ufficio e falso – si apprende dell’esistenza di una polizza vita da 30mila euro intestatale da Salvatore Romeo, ex capo della segreteria politica di Virginia Raggi. L’intestazione risalirebbe al gennaio del 2016, quando Raggi era tra i candidati M5S.

La nuova bomba mediatica viene lanciata dalle inchieste di L’Espresso e de Il Fatto Quotidiano online.

Così L’EspressoL’Espresso:

“Salvatore Romeo, il fedelissimo di Virginia Raggi diventato capo della segreteria della sindaca lo scorso agosto, nel gennaio del 2016 è andato dal suo promotore finanziario e gli ha indicato un nuovo beneficiario per alcune polizze vita da lui sottoscritte qualche tempo prima, con un investimento di 30 mila euro. Nome e cognome del fortunato: “Virginia Raggi”. Qualche mese dopo la strana operazione finanziaria (le polizze vita in genere vengono fatte a favore di parenti, mogli e figli) è proprio la Raggi, diventata da poco sindaca di Roma, a promuovere Romeo triplicandogli lo stipendio. La connection della polizza da 30 mila euro, scoperta dagli inquirenti che stanno indagando sulle nomine della sindaca grillina e che L’Espresso è in grado di rivelare, rischia ora di precipitare la Raggi e il suo pupillo in un nuovo, e più profondo, abisso (…) Come mai Romeo, dimessosi dopo gli arresti di Marra a metà dicembre, ha immobilizzato 30 mila euro in una polizza vita, la cui beneficiaria è Virginia Raggi?», si chiedono da qualche giorno gli inquirenti dopo aver avuto accesso ai documenti bancari del funzionario grillino”.

Virginia Raggi, di nuovo, cade dalle nuvole.

“Non ne sapevo nulla, sono sconvolta”, afferma dopo otto ore di interrogatorio. E ancora: “Ho chiarito, ho risposto a tutte le domande” e comunque “qui a Roma c’è molto lavoro da fare”. E poi oggi, arrivando in Campidoglio, alla domanda se abbia sentito Grillo: “Si. Mi ha detto che farà polizze per tutti”. Di dimettersi, la sindaca non ci pensa proprio.

“Ho il sostegno del movimento Cinque Stelle e non penso alle dimissioni”.

