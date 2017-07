Rolex Oyster Perpetual Sea-Dweller: recensione e prezzo

Rolex ha presentato la nuova generazione del modello Oyster Perpetual Sea-Dweller, l’orologio sportivo subacqueo ultraresistente concepito per la conquista delle profondità marine, fino a 1.220 metri sotto il livello del mare, come annuncia la società svizzera fondata nel 1905. Nella versione Deepsea l’orologio Oyster, frutto anch’esso di decenni di collaborazione con i professionisti delle immersioni subacquee, può raggiungere fino a 3.900 metri di profondità.

L’Oyster Perpetual uno degli orologi leggendari del marchio. Il modello Sea-Dweller è stato creato cinquant’anni fa, nel 1967. Il nuovo modello, che può essere acquistato al prezzo di listino di 10.400 euro, esibisce una cassa ampliata a 43 mm e racchiude il nuovo calibro 3235 all’avanguardia della tecnica in orologeria, per la prima volta declinato su un orologio della categoria Professionale di Rolex.

Per una migliore lettura della data, dispone, per la prima volta, della lente d’ingrandimento Cyclope sul vetro a ore 3. Il quadrante esibisce il nome “Sea-Dweller” scritto in rosso, in riferimento al primo modello. Come ogni orologio Rolex, il nuovo Sea-Dweller vanta la certificazione di Cronometro Superlativo ridefinita da Rolex nel 2015 per garantire prestazioni al polso fuori dal comune.

Di seguito le specifiche tecniche e caratterische nei dettagli di uno dei Rolex più ambiti dai manager.

La pressione sotto controllo

L’Oyster Perpetual Sea-Dweller, l’orologio subacqueo tecnico oggi impermeabile no a 1.220 metri, è stato progettato in origine per i profes- sionisti pionieri delle immersioni subacquee a grandi profondità. È dotato, naturalmente, di una delle invenzioni che hanno contribuito alla sua fama: la valvola per la fuoriuscita dell’elio, brevettata da Rolex nel 1967. Questo ingegnoso sistema di sicurezza consente di regolare la pressione che si accumula all’interno della cassa durante le fasi di decompressione dei sub all’interno della camera iperbarica, mantenendo integra l’impermeabilità dell’orologio.

Lunetta in ceramica e indicazione luminescente

La lunetta girevole unidirezionale graduata 60 minuti del nuovo Sea-Dweller permette di leggere i tempi di immersione e di decompressione con precisione e in assoluta sicurezza. È dotata di un disco Cerachrom nero brevettato e prodotto da Rolex in una ceramica praticamente antiscalfitture e inalterabile. La graduazione è rivestita di un sottile strato di platino mediante deposito PVD (Physical Vapor Deposition). Sul quadrante essen-ziale di colore nero trovano spazio gli ampi indici e le lancette Chromalight rivestiti di una sostanza luminescente a emissioni di lunga durata, per una leggibilità eccezionale anche al buio.

La cassa Oyster, simbolo di impermeabilità

La cassa Oyster del Sea-Dweller, garantita impermeabile no a 1.220 metri, è un esempio di robustezza. La carrure dalle linee caratteristiche è ricavata da un blocco massiccio di acciaio 904L particolarmente resistente alla corrosione. Il fondello scanalato è avvitato ermeticamente con un apposito strumento grazie al quale solo gli orologiai Rolex possono accedere al movimento. La corona di carica, dotata del sistema di tripla impermeabilizzazione Triplock e protetta da apposite spallette ricavate nel corpo della carrure, è saldamente avvitata alla cassa come fosse il boccaporto di un sommergibile. Il vetro, sovrastato dalla lente d’ingrandimento Cyclope a ore 3 per una migliore lettura della data, è in zaffiro praticamente antiscalfitture. La cassa Oyster del Sea-Dweller, completamente impermeabile, protegge in modo ottimale il movimento di alta precisione che ospita.

Il calibro Perpetual 3235

Il Sea-Dweller racchiude il calibro 3235, un movimento di nuova generazione interamente sviluppato e prodotto da Rolex. Quintessenza della tecnologia del Marchio e all’avanguardia dell’arte orologiera, trae enormi vantaggi dai suoi quattordici brevetti a livello di precisione, autonomia, resistenza agli urti e ai campi magnetici, comfort di utilizzo e affidabilità. Comprende il nuovo scappamento Chronergy brevettato da Rolex che garantisce contemporaneamente un alto rendimento energetico e un’estrema sicurezza di funzionamento. Realizzato in una lega di nichel-fosforo, è, inoltre, insensibile ai campi magnetici.

L’organo regolatore, autentico cuore dell’orologio, dispone di una versione ottimizzata della spirale Parachrom blu, brevettata e prodotta da Rolex in una lega paramagnetica esclusiva che la rende, inoltre, no a dieci volte più precisa di una spirale tradizionale in caso di urto. La curva Rolex ne garantisce la regolarità in ogni posizione. Il calibro 3235 dispone del modulo di carica automatica con rotore Perpetual. Grazie alla nuova architettura del bariletto e al rendimento superiore del suo scappamento, il calibro vanta un’autonomia di circa 70 ore.

Bracciale regolabile e fermaglio di sicurezza

Il nuovo Sea-Dweller è completato dal bracciale Oyster a maglie massicce in acciaio 904L, con fermaglio di sicurezza Oysterlock che previene qualsiasi apertura accidentale. Questo bracciale dispone, inoltre, di un doppio sistema di allungamento che consente di indossare l’orologio sopra a una muta da sub no a 7 mm di spessore, senza l’ausilio di alcuno strumento: la maglia di allungamento Fliplock, grazie a cui si può allungare il bracciale di 26 mm, e il sistema di allungamento Rolex Glidelock che consente di regolare con precisione la lunghezza del bracciale con incrementi di 2 mm sino a un totale di circa 20 mm.

Certificazione di cronometro superlativo

Come ogni orologio Rolex, il Sea-Dweller vanta la certificazione di Cronometro Superlativo ridefinita da Rolex nel 2015. Questo titolo esclusivo attesta che l’orologio ha superato con successo una serie di test condotti da Rolex nei suoi laboratori secondo i propri criteri, più rigorosi delle norme abitualmente applicate in orologeria. Questa certificazione riguarda l’orologio nel suo insieme, dopo l’incassaggio, e ne garantisce le prestazioni superlative al polso a livello di precisione, impermeabilità, carica automatica e autonomia. La precisione di un Cronometro Superlativo Rolex con il movimento incassato è nell’ordine di −2 /+2 secondi al giorno, ossia più di due volte superiore a quella richiesta a un Cronometro ufficiale.

Lo status di Cronometro Superlativo è simboleggiato dal sigillo verde che accompagna ogni orologio Rolex, corredato da una garanzia internazionale di cinque anni.