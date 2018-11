Roadshow: Widiba spiega la pianificazione successoria agli italiani

Un roadshow dedicato a un tema importante a cui non si è abituati a pensare in maniera adeguata. Widiba inaugurerà una serie di incontri in tutta Italia. Undici tappe con partenza dalla provincia di Salerno il prossimo lunedì 19 novembre.

“Occuparsi della successione significa divenire consapevoli delle esigenze e delle problematiche dei soggetti coinvolti nel passaggio generazionale e individuare gli strumenti a disposizione e le azioni utili per la tutela del patrimonio – dichiara Nicola Viscanti (nella foto), responsabile della rete dei consulenti finanziari di Widiba -. Oggi è necessario avere il quadro completo di tutte le variabili che hanno impatti sul patrimonio nel lungo termine e sul suo trasferimento alle generazioni future. Un’efficace pianificazione successoria permette di ottimizzare il passaggio del patrimonio, di evitare liti ereditarie, di limitare le imposte di successione e di lasciare alle persone care i risparmi”.

La serie dii incontri dal titolo “Come tutelare oggi il patrimonio di domani” hanno l’obiettivo di generare conoscenza e consapevolezza nei cittadini sul tema al fine di pianificare il trasferimento del patrimonio in maniera efficace.

Le date del roadshow di Widiba

19 novembre – San Marco di Castellabate (Sa)

20 novembre – Roma

22 novembre – Palermo

22 novembre – Aprilia (Lt)

23 novembre – Napoli

26 novembre – Pontedera (Pi)

27 novembre – Benevento

28 novembre – Genova

29 novembre – Bologna

30 novembre – Lecce