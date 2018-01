Rivoluzione risparmio gestito: stop a costi extra su pagamenti con carta

Al via da domani la direttiva sui servizi di pagamento modificata che assicurerà ai consumatori i vantaggi dei pagamenti online per l’acquisto di beni e servizi grazie a nuove regole che li renderanno meno costosi, più semplici e sicuri.

Lo indica la Commissione europea che ha calcolato un risparmio di 550 milioni di euro all’anno. Sarà proibita la sovrafatturazione: si tratta dell’applicazione di supplementi in caso di pagamento con carte dei debito o di credito sia in caso di commercio fisico che di commercio online.

E’ una buona notizia per la trasparenza”, ha detto Monique Goyens, direttore generale dell’organizzazione europea di difesa dei consumatori.

Ci sono alcune eccezioni al divieto di costi extra: in alcuni Stati, il bando non riguarderà le carte aziendali, American Express o PayPal, anche se gli Stati possono decidere da soli se applicare un bando totale. Fino ad oggi, era abbastanza comune per i consumatori pagare un extra per usare una particolare carta di credito o di debito.

Le nuove norme, che entreranno in vigore domani, aprono anche il mercato europeo dei pagamenti a tutte le società che offrono tali servizi, e che avranno accesso alle informazioni sui conti correnti. Inoltre, introducono requisiti di sicurezza più stringenti per i pagamenti elettronici e per la protezione dei dati finanziari dei consumatori.

Nel frattempo, vengono aumentati anche i diritti dei cittadini: viene ridotta la responsabilità per i pagamenti non autorizzati, e viene introdotto un diritto al rimborso «incondizionato» per i pagamenti diretti in euro.

Negli ultimi anni nuovi soggetti hanno cominciato a offrire la possibilità di pagare online senza la necessità di una carta di credito (circa il 60% della popolazione Ue non dispone di una carta di credito). Tali servizi stabiliscono in legame di pagamento tra chi paga e chi vende attraverso la via bancaria online dell’acquirente.