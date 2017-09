Rispunta ipotesi condono per cash, tesoretto da 200 miliardi

Tra le ipotesi allo studio per la prossima legge di Bilancio, spunta quella di una nuova ‘voluntary’ sul denaro cash. Un intervento il cui obiettivo sarebbe quello di spingere l’emersione dal nero dei contanti.

Nel caso si decidesse di portare avanti questo intervento la misura, secondo quanto apprende l’ANSA, sarebbe inserita nel decreto collegato alla manovra, che dovrebbe contenere anche la ‘rottamazione bis’ delle cartelle.

In particolare, sul tavolo del governo sarebbe al vaglio l’idea di fare pagare un forfait sul contante e “vincolare” il cash oggetto di emersione, ad esempio con un investimento in titoli di Stato.

A far ripartire il tam tam della sanatoria è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, intervenuta a Milano al convegno “A Cesare quel che è di Cesare”:

“Dobbiamo porci il problema di come incentivare l’utilizzo della moneta elettronica in Italia. Valutare leggi fiscali che possano aumentare in una prima fase l’utilizzo della moneta elettronica. E dobbiamo porci il problema di come aggredire il contante che è presente nelle case: utilizzare il contante senza consentire operazioni di pulizia di chi ha ottenuto quel denaro in modo illecito”.