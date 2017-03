Risparmio gestito, per M&G “MiFid 2 è un’opportunità”

I cambi normativi e in particolar modo l’introduzione della direttiva MIFID 2 possono rappresentare sia per i risparmiatori sia per l’intera industria del risparmio gestito un’interessante opportunità, specie sul fronte della trasparenza e dei costi. Lo sostiene Andrea Orsi, Deputy Head of Italy di M&G Investments.

In un’intervista concessa a Wall Street Italia, l’esperto ha preso in esame le possibili ricadute per il mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria dall’introduzione della MIFID 2. In occasione di Consulentia 2017 tenutasi a Roma il 14-15 e 16 febbraio 2017, Wall Street Italia ha intervistato i principali protagonisti italiani del mondo della consulenza finanziaria e del risparmio gestito. In questa