Risparmi: italiani cauti, conti deposito e immobili restano asset preferiti

Cautela prima di tutto. È questa la parola con cui gli italiani aprono il 2017 dei risparmi. Lo dimostra il fatto che quando si tratta di scegliere tra le varie forme di investimento, le preferenze vanno per conti di deposito e la proprietà immobiliare, asset class a cui attribuiscono un grado di rischio moderato.

È quanto è emerso dall’ultima indagine internazionale sul risparmio realizzata dal dipartimento di Consumer Economics Ing di Londra da cui si evince che

“ben il 60% degli italiani intervistati ha dichiarato di avere denaro investito in conti di deposito mentre il 30% ha affermato di possedere immobili diversi dalla prima casa; seguono i metalli preziosi – come oro e argento – citati dal 25% del campione, quote di fondi comuni e obbligazioni, citati dal 20% degli intervistati”.