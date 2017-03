Risparmi: “abbiamo confuso il benessere con pezzi di carta”

“Abbiamo fatto confusione tra dei pezzi di carta ingannevole e la creazione di benessere” reale. A dirlo è il leggendario blogger finanziario Bob Moriarty un noto rialzista dell’oro. In un’intervista concessa a un sito specializzato del settore dei metalli, Energy and Gold, il guru e autore ha detto che tutto il patrimonio vero e proprio è creato nei settori come agricoltura, manifatturiero e minerario.

“Dobbiamo fare un passo indietro e tornare a creare un po’ di benessere reale”, ha avvertito Moriarty. “Da un giorno all’altro tutte queste persone sedute su una bomba da $650mila miliardi di derivati si sveglieranno poveri”.

All’intervistatore che gli chiedeva quale ritiene sarà il prossimo cigno nero, Moriarty senza esitazione ha risposto che sarà politico e si manifesterà in Usa. Niente rottura dell’area euro, crisi del debito negli Stati Uniti. Il riferimento è invece a una sorta di colpo di Stato dei grandi poteri forti americani (il cosiddetto “stato profondo” che viene citato nelle teorie complottiste secondo cui c’è uno Stato segreto che agisce all’interno allo Stato che tutti conosciamo, che agisce per sovvertire il potere.

I supporter di Trump e alcuni esponenti della sua stessa squadra di governo hanno fatto uso del termine “Deep State” in riferimento per esempio alle rilevazioni top secret fatte dai funzionari dell’intelligence e da altri vertici politici e aziendali per manipolare l’opinione pubblica. Tra le forze al lavoro per ribaltare il risultato elettorale democratico delle elezioni presidenziali americane di novembre 2016 ci sarebbero media, lobby e politica.