Riscatto Tesla, per UBS “ha vinto la corsa”. Quanto ha guadagnato chi ha investito durante la Ipo?

Nonostante le numerose e persistenti controversie attorno al fondatore, Elon Musk, le azioni di Tesla sono entrate nella fase rialzista, guadagnando il 37% negli ultimi tre mesi. Uno scatto in avanti che, nonostante le forti flessioni del mercato azionario, ha spinto lunedì scorso la società al top del Nasdaq 100.

Dopo mesi di vendite, è dunque tornato il sereno sul gruppo californiano di auto elettriche. E questo a tutto vantaggio degli azionisti sul gruppo. Per chi avesse investito mille dollari nel 2010, quando il gruppo è sbarcato a Wall Street, oggi, secondo i calcoli della Cnbc, avrebbe ora in tasca oltre $ 21.000.

Se nel complesso i titoli di Tesla hanno registrato buoni risultati, gli azionisti del gruppo non hanno sempre dormito sonni tranquilli con le azioni che, in questi otto anni, hanno segnato forti oscillazioni al rialzo o al ribasso.

Guardando avanti, il sentiment del mercato resta complessivamente positivo. Un esempio per tutti: ieri Oppenheimer ha confermato il rating “Outperform” con un target price rivisto al rialzo a $418 contro i $366 attuali. Ma c’è chi vede grigio, come per esempio gli analisti di Ubs, che mantengono il giudizio di acquisto “sell” con un prezzo obiettivo di $230.