Ripple corre ancora: il suo fondatore è tra i più ricchi del pianeta

NEW YORK (WSI) – Non solo Bitcoin. A festeggiare anche chi ha investito in Ripple (XRP) che ha toccato un massimo di 3,84 dollari tanto che il suo co-fondatore e presidente esecutivo, Chris Larsen è più ricco, almeno sulla carta, dei fondatore di Google.

La Ripple oggi vale circa $59,9 miliardi di euro su carta e ciò pone Larsen davanti a Larry Ellison, che si colloca al quinto posto nella lista Forbes 400 con un valore di 58,4 miliardi di dollari, e davanti ai fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin, che si collocano rispettivamente all’ ottavo e al decimo posto nella lista.

Larsen ha 5,19 miliardi di XRP e una partecipazione del 17 per cento in Ripple. Grazie all’ impennata della moneta digitale nelle ultime settimane, il co-fondatore e presidente esecutivo di Ripple è oggi una delle cinque persone più ricche d’ America.

La start-up con sede a San Francisco sta utilizzando la tecnologia blockchain per sviluppare una rete di pagamenti che stanno utilizzando più di 100 istituzioni finanziarie. Anche le banche d’affari e internazionali più note al mondo, come Bank of America, RBC e UBS, sono clienti di Ripple.

Il sito web di Ripple sostiene anche che la moneta XRP ha un tempo di liquidazione di quattro secondi, contro più di due minuti dell’Ethereum e oltre un’ora per il Bitcoin. Nonostante un’ impennata già enorme raggiunta lo scorso anno, Ripple potrebbe ancora raccogliere enormi guadagni nelle prossime settimane, secondo gli esperti, arrivando a triplicarsi. Attualmente, Ripple ha una capitalizzazione di mercato di poco meno di 80 miliardi di dollari, mentre Bitcoin si aggira attorno ai 250 miliardi e negli ultimi 12 mesi ha messo a segno una performance attorno al 1.400% Ripple ha così superato Ethereum diventando la seconda criptovaluta per capitalizzazzione di mercato, con un valore attorno ai 90 miliardi di dollari.