Rimossi i dazi, per Borsa Cina migliore seduta in un mese

L’escalation della guerra commerciale sino americana è scongiurata con i leader delle due prime potenze economiche mondiali che hanno deciso di sospendere i dazi in vigore. In una delle cene più attese dell’anno, Donald Trump e Xi Jinping hanno sancito una tregua a margine del G20 di Buenos Aires. Dopo l’incontro Trump ha definito l’appuntamento “fantastico e produttivo con possibilità illimitate sia per la Cina sia per gli Stati Uniti“.

Detto questo, anche se gli operatori di mercato hanno festeggiato la notizia, manca qualche dettaglio sull’accordo per mettere fine alle politiche di chiusura commerciale. Per i prossimi 90 giorni gli Stati Uniti non alzeranno dal 10 al 25% i dazi su 200 miliardi di dollari di beni cinesi importati in America come invece era previsto a partire dal primo gennaio. In cambio la Cina ha accettato di acquistare un ammontare “altamente significativo” di prodotti Usa nel campo agricolo, energetico e industriale. Prima della fine di marzo si terranno nuovi colloqui per decidere il da farsi.

I prezzi della soia, del petrolio e di altri settori industriali ed energetici sono in rialzo stamattina, con quasi tutti i titoli delle Borse europee che scambiano in rialzo. La Cina ha anche annunciato la rimozione dei dazi sulle importazioni di auto dagli Usa, il che viene interpretata come una vittoria per il comparto in Borsa. In Cina la Borsa ha fatto un balzo del 2,5%, per la migliore seduta dell’ultimo mese.