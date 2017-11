Riforma fiscale Usa ridimensionata al Senato

La riforma fiscale pensata dal Senato differisce dalla versione della Camera dei rappresentanti. I repubblicani al Senato propongono di ritardare di un anno una delle priorità del presidente Donald Trump, il taglio dell’imposta sulle società, ripristinando alcune agevolazioni fiscali per le famiglie della classe media. Un disegno molto diverso da quello approvato giovedì dal comitato Ways and Means della Camera.

Resterebbero alcune delle agevolazioni fiscali più impopolari, come quella per interessi ipotecari e spese mediche e manterrebbe un tasso di imposta di base inferiore al 10% per i redditi più bassi. Ma sarebbe eliminata del tutto la detrazione fiscale statale e locale e ritarderebbe l’applicazione di un tasso d’imposta del 20% fino al 2019, che potrebbe cambiare le previsioni di crescita economica su cui i repubblicani contano per recuperare l’impatto dei tagli fiscali.

Le differenze di proposte mostrano le pressioni concorrenti che i parlamentari e i senatori repubblicani di trovano ad affrontare e i calcoli che i leader del Senato e della Camera stanno facendo per assicurare il passaggio della riforma al voto delle rispettive camere. Mentre entrambe le versioni condividono le priorità principali sul taglio delle imposte, si differenziano su questioni ad alta sensibilità politica, in particolare i repubblicani della Camera sono sensibili alle tasse statali alte e quelli del Senato sono preoccupati dall’aumento del deficit del bilancio federale.

Membri del personale del Senato hanno detto che la bozza richiederà dei cambiamenti per superare le regole procedurali che permetteranno un voto di partito, cambiamenti che potranno prevedere la definizione di una data di scadenza dopo alcuni anni per alcuni tagli fiscali. I timori che circolano al Senato riguardano la crescita del disavanzo federale che potrebbe portare la riforma pensata da Trump, che apporta correzioni di breve termine ignorando problemi a lungo termine per i contribuenti e per l’economia. Questo è quanto esplicitato anche da Jeff Flake, senatore repubblicano in pensione.