Riforma fiscale passa per un soffio: cosa aspettarsi dai mercati

Dopo aver raggiunto la quota record di 24mila punti a novembre il Dow Jones potrebbe presto toccare un’altra cifra magica: 25mila punti: ne è convinto l’economista Jeremie Siegel. L’approvazione da parte del Senato Usa del maxi piano di riforma fiscale, uno dei pilastri dell’agenda di Donald Trump, dovrebbe permettere ai mercati di issarsi su livelli massimi assoluti.

Le trimestrali societarie dovrebbero giovarne con un miglioramento dei conti dell’8%, secondo le stime del professore di Finanza della Wharton School, che già aveva indovinato che il paniere delle blue chip avrebbe sfondato la barriera record di 24mila punti.

“Siamo a un rialzo del 3% di distanza da 25mila”, ha ricordato alla CNBC il professore: pertanto è assolutamente realistico aspettarsi il raggiungimento di tale cifra nel giro di qualche settimana se non persino giorno. A dare slancio ai listini sarà l’entrata in vigore, sebbene per un il rotto della cuffia, del pacchetto legislativo da 1.400 miliardi di dollari considerato pro crescita economica e pro aziende.