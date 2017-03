Rialzo tassi Fed: gli asset più a rischio

Con un nuovo rialzo del tasso di riferimento della Federal Reserve che viene ormai dato per scontato al 90-100% dai mercati finanziari, gli investitori preferiscono concentrarsi su quello che la banca centrale ha da dire durante la conferenza stampa successiva alla riunione di politica monetaria del braccio FOMC della Fed.

L’appuntamento è alle 19 italiane per la decisione sui tassi e una mezz’ora dopo per l’intervento di Janet Yellen. Durante il briefing di stasera il nervosismo sui mercati è destinato a salire in orbita. Si prevede un incremento del costo del denaro di 25 punti base, che riporterebbe i tassi in range 0,75% -1%, ma soprattutto un cambio di passo nella strategia della Fed. Il rialzo dei tassi dovrebbe essere seguito da altre due strette monetarie quest’anno, secondo le previsioni della stessa Fed.

Mohamed El-Erian, consulente di Allianz ed ex Ceo di Pimco, prevede che ci saranno almeno tre strette monetarie quest’anno, in un ciclo di rialzo dei tassi decisamente spedito rispetto al passato. Se la Fed alzerà i tassi oggi, si tratterebbe della prima volta dal 2006 in cui la banca centrale apporta due irrigidimenti monetari nell’arco di appena tre mesi.

Il pericolo di un passo così sostenuto di rialzo dei tassi in Usa è più che altro per bond e mercati emergenti. Con la Fed che si appresta a premere sull’acceleratore nel processo di irrigidimento monetario, non è un caso che le banche abbiano improvvisamente praticamente smesso di emettere debiti. Il fatto che il credito si stia rapidamente congelando, significa probabilmente che i banchieri stanno cercando di prepararsi all’evento svolta.

Oltre al reddito fisso un’alta asset class che potrebbe indebolirsi, rispetto all’andamento molto positivo degli ultimi tempi per lo meno, secondo le stime degli analisti di Goldman Sachs, è l’azionario globale. Il giudizio sui titoli di Borsa è stato infatti rivisto al ribasso a Neutral dalla banca nei prossimi tre mesi.

Danilo Rambaudi, blogger e asset allocation manager, si è chiesto come si comporteranno in un simile scenario di rafforzamento del biglietto verde e di aumento del costo del denaro i paesi più indebitati in dollari Usa, come i mercati emergenti. La sua è una provocazione, ma potrebbe facilmente cogliere nel segno.